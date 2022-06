Bogliasco: tornano i parcheggi a pagamento - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Riparte il servizio di parcheggio a pagamento per i fine settimana d’estate e per i giorni festivi a Bogliasco a partire dal fine settimana del 25 e 26 giugno fino al 15 di agosto.

In tutti i weekend e nei giorni di festa sarà possibile, come era già accaduto per Euroflora, parcheggiare nell’area del fondo valle (lo spazio a monte) di via Cavour dalle 9 alle 19 a una tariffa quotidiana fissa per i non residenti e seguendo le tariffe orarie dei parcheggi del paese per i residenti.

In questo periodo sarà sospesa l’attività di spazzamento dell’area e sarà necessario liberare il parcheggio entro le ore 8,30 ogni sabato e domenica.