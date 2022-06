Sori: tenta di uccidere la moglie a sprangate, arrestato; lei è grave - LevanteNews

L’imputazione è di tentato omicidio. La notte scorsa un uomo di 70 anni ha colpito a sprangate la moglie, più giovane di lui di dieci anni. E’ successo in via Cairoli a Sori, tranquillo paese del Golfo Paradiso. E’ stato lo stesso uomo ad avvertire i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure. La Croce Rossa di Sori ha accompagnato la donna con ferite alla testa ed in codice rosso al pronto soccorso del San Martino; è grave, ma non in pericolo di vita.

I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi e posto sotto sequestro sia l’arma impropria che ha colpito la donna, sia l’appartamento. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Marassi in attesa dell’interrogatorio. Il tentato omicidio al termine di una banale lite. Gli inquirenti appena sarà in grado di farlo, ascolteranno la donna confrontando la sua versione dei fatti con quella del martito.

A Sori stupore in chi conosce la coppia che, almeno apparentemente, sembrava vivesse una vita normale, senza particolari motivi di attrito; questa almeno la sensazione ascoltando alcuni vicini di casa. Un fatto che ha comunque stravolto la tranquilla vita del paese.