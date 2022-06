'Santa': Donatella Alfonso e "Ci chiamavano libertà" - LevanteNews

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo

Sabato 25 giugno alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “A. e A. Vago” in Via Cervetti Vignolo n. 25, si terrà l’incontro con l’autrice Donatella Alfonso e la presentazione del suo libro “Ci chiamavano libertà”. Partigiane e resistenti in Liguria 1943-1945. La parola ridata alle donne, edito da De Ferrari Editore di Genova.

Interverrà la giornalista sammargheritese Laura Gnocchi, che ha redatto l’introduzione del volume.

Iniziativa organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure e dall’Anpi di Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: cell. 3357587776.

Questa storia comincia quasi ottant’anni fa e, per fortuna, dura ancora. È la storia delle ragazze e delle donne che, nei venti mesi della guerra di Liberazione o anche prima, decisero da che parte stare: contro il fascismo, l’oppressione, la mancanza di libertà e di futuro. E contro un costume, una morale che le voleva obbedienti e sempre un passo indietro, senza diritto di scegliere: la propria vita, un lavoro, un’opinione politica.

Le partigiane e le resistenti, semplicemente, scelsero. Di essere protagoniste della propria vita. Una scelta che le ha segnate anche in tutte le svolte future della propria esistenza. E che ha segnato fortemente la crescita e l’emancipazione delle donne in Italia.

“Il mio viaggio alla scoperta – è il caso di dirlo – delle partigiane liguri, iniziato nel 2012 con la prima edizione di questo libro, è proseguito nel decennio successivo, fino alle videointerviste del progetto “Noi Partigiani”. Molte, oggi, se ne sono andate. Ma le loro parole, i loro ricordi, le amarezze e i sorrisi fanno ormai parte integrante di un patrimonio che non possiamo permetterci di far svanire insieme all’ineluttabilità del tempo. Vorrei che tutti potessimo ancora a lungo poter ridere insieme a loro, con la leggerezza dei vent’anni”. (Donatella Alfonso)

locandina