'Santa': "Disponibilità posti auto, manca il numero" - LevanteNews

Da “Progetto per Santa insieme con voi”

Per l’ennesima volta il gruppo di minoranza ” Progetto per Santa insieme con voi ” denuncia la mancanza di manutenzione che esiste in città a Santa. Questa volta chiediamo all’amministrazione di riparare e mettere in funzione i pannelli indicativi della fruibilità dei posti nel silos di via Favale che purtroppo non funzionano da mesi. Riteniamo che la loro funzionalità sia un’ importante servizio per i turisti ed un importante funzione per eliminare traffico inutile. Siamo certi che l’amministrazione seguirà i nostri consigli per il bene della città.