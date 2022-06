Ruta: lavori di riqualificazione del marciapiede in via Aurelia - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

La giunta ha approvato la perizia tecnico-estimativa dei lavori di riqualificazione del marciapiede in Via Aurelia (civici dal 215 al 220 e Via P. Chiesa 1, 3, 3 bis) redatta dal geometra Stefano Barbagelata.

In seguito alle verifiche effettuate, la pavimentazione in cemento si presenta fratturata e sfondata in più punti, in particolare sul lato nord, dove è collocata la rete fognaria condominiale interrata.

Ai fini della riqualificazione funzionale e dell’incolumità pubblica, si procederà con la demolizione della pavimentazione esistente e la formazione di un massetto in calcestruzzo, con rete elettrosaldata e alla successiva posa in opera di un bordo in arenaria con malta cementizia; infine, verrà realizzata una pavimentazione in cubetti di porfido, posati a ventaglio.

Valore dei lavori 12.900 euro.