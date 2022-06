Sono stati celebrati questa mattina, nella raccolta chiesa parrocchiale di San Michele a Ruta, i funerali della pediatra Lucia Ivaldi vedova Capece. Nella parole del parroco don Davide Casanova un messaggio di speranza al figlio, alla figlia e ai nipoti che, ricambiati, adoravano la nonna. In molti , che stimavano la pediatra sia come professionista sia come donna, hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia.