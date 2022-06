Recco: San Giovanni Battista, alzabandiera la vigilia della festa - LevanteNews

Il 24 giugno Recco festeggia il patrono San Giovanni Battista, cui è dedicata la parrocchia centrale, Santo cui la popolazione è molto legata.

Propio in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, il Comitato “Gruppo amici del falò 1961” presieduto da Stefano Picasso, ha posizionato in prossimità della chiesa parrocchiale una nuova asta per la bandiera dedicata al Santo. La bandiera verrà issata il giorno 23, viogilia della festa, alla presenza delle autorità comunali.