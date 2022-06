RASSEGNA STAMPA. Covid, preoccupante ripresa dei contagi - LevanteNews

Oggi, mercoledì 22 giugno, auguri a Paolino. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “La moglie o presto, o mai”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: contagi in continua crescita, stop alla festa del Comitato malati. Siccità: “Agricoltori e allevatori in allarme; torrenti in secca, pronti a spostare i pesci”; “Ordinanza a Lavagna per evitare sprechi nell’acqua potabile”. Scuola: maturità, la Riviera è pronta, un gran giorno per la scuola”; “La superpreside ‘Da oggi tifo per 400 ragazzi”; “La sfida degli studenti”.

Sestri Levante: ciclista morto, l’autopsia dovrà chiarire le cause.Lavagna: chiude “come a casa”, a fine mese maestra Rita si ritira in pensione. Chiavari: Cantieri A-12, niente lavori da venerdì a lunedì. Elezioni Chiavari: “Toti e Rixi per Messuti, non consegneremo la città alla sinistra”. Zoagli: polemiche dopo il ripascimento della spiaggia “Unmo scempio, sembra fango”.

Rapallo: concordato preventivo per la Porto Riva, arriva l’ok dei creditori. Rapallo: base per i fuochi artificiali, si attende il parere della commissione. Rapallo: giovani imprenditori, in arrivo i big della politica. Rapallo: progetto Arte, laboratorio teatrale.Santa Margherita Ligure: serata benefica alla Cervara.

Camogli: Agnese 103 anni “Non mi importa del caldo aspetto solo il Festival”. Recco: Franco Deidda, oggi l’ultimo saluto.

Cicagna: Arata e Rovegno assessori.