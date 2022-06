Rapallo: Fratelli d'Italia, domenica campagna adesioni 2022 - LevanteNews

Da Fratelli d’Italia – Rapallo

Continua la campagna adesioni 2022 di Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma il primo partito italiano, in crescita di consensi. Domenica 26 giugno pv, dalle 10.00 alle 13.00, sarà allestito un banchetto a Rapallo in Piazza Cavour (lato Ratto) per raccogliere le adesioni di coloro che vorranno esprimere concretamente il proprio sostegno alla linea politica di Giorgia Meloni.

«Riprende l’attività in piazza del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo con la prima di una serie di iniziative che ci vedranno impegnati nel corso delle prossime settimane” così Monica Debè Presidente Circolo Territoriale FdI Rapallo “Sarà come sempre una gradita occasione per il Direttivo del Circolo per incontrare i tanti amici e sostenitori che già ci conoscono e dare il benvenuto ai nuovi iscritti”.