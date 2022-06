Rapallo: convegno imprenditori, grande ritorno d'immagine - LevanteNews

Rapallo il 24 e 25 giugno ospita il 51º Convegno nazionale dei giovani imprenditori, mentre la cena di gala si svolgerà a Santa Margherita a Villa Durazzo. Il sindaco Carlo Bagnasco, la vigilia dell’arrivo degli ospiti che avverrà a partire da domani, si dice orgoglioso di ospitare un convegno su cui convergerà l’attenzione di tutti media nazionali, anche per il particolare momento che stiamo vivendo e per le prospettive non certo rosee provate dalla guerra in Ucraina. Per Rapallo il convegno costituirà un grande ritorno di immagine.

Dice il sindaco: “Una manifestazione di primo piano che vedrà la partecipazione di più di 1500 persone e l’intervento dei massimi vertici dell’imprenditoria e della politica nazionale. Un evento che genera un indotto positivo e un notevole ritorno d’immagine”.