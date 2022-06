Dal Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni del Golfo Paradiso

Si informa l’utenza che i lavori per conto ENEL lungo via Teriasca in comune di Pieve Ligure, sospesi nei giorni scorsi per questioni legali con privati, riprenderanno nuovamente alle ore 9,00 di lunedì 27 giugno 2022.

Fino a tale data, pertanto, la strada sarà regolarmente aperta al transito di tutti i veicoli.