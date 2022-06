Pieve: autovelox, mazzate anche sugli scooter - LevanteNews

Automobilisti del Tigullio e del Golfo Paradiso massacrati dall’autovelox di Pieve, che nella seconda metà di maggio ha erogato decine di contravvenzioni.

“Il 21 maggio – afferma Paolo Fizzarotti, di Santa Margherita Ligure – sono andato a Genova in scooter. Oggi, 22 giugno, ho ricevuto una multa di 45 euro perché ho superato di due km il limite di velocità. Mi domando come avrei potuto accorgermene, visto che il tachimetro della moto non è così accurato da segnalare le singole unità. Un mio conoscente di Santa, che lavora a Genova e che passa dall’Aurelia perché l’autostrada è spesso intasata per i lavori, in un mese ha preso una decina di multe. Idem un altro che ha una parente all’ospedale di San Martino e che va a Genova con la moto perché a San Martino non si trovano parcheggi. E chissà come è andata ai residenti di Recco, Sori, Camogli. Mi domando a chi giova questo atteggiamento punitivo della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino”.

multa