Lettere/ "Rapallo: 17 posti auto e il sacrificio della natura" - LevanteNews

Da Massimo Palazzi (Pubblichiamo come sempre le opinioni dei lettori, prendendo però le distanze dal giudizio che il cantiere “non sia in sicurezza” e di “assoluta pericolosità”. Saranno i tecnici preposti a stabilirlo. Dispsoti ovviamemte a pubblicare i pareri delle parti interessate ndr)

Vorrei segnalare come purtroppo a Rapallo la cementificazione non si è fermata e lo scempio continua. La ristrutturazione di Villa Jolanda sita in via San Rocco portera’ alla distruzione di 4 splendidi terrazzamenti liguri con ulivi e alberi da frutto per realizzare 17 posti auto per una villa con 7 unita’ abitative per cui chiaramente una speculazione edilizia.

I posti auto saranno a pochi metri dal condominio di Via privata Monturoro 14 e 16 con evidenti disagi per i condomini che vivevano a contatto con la natura, le auto in caso di incidente finirebbero direttamente sui terrazzi sottostanti abitati da famiglie con bambini, senza contare lo smog a diretto contatto con le finestre.

Il cantiere, come mostrato dalle immagini, non e’ certo in sicurezza. Terra e rocce sonno accumulate a pochi metri dai terrazzi sottostanti e i mezzi si muovono in precario equilibrio rischiando di cadere nelle proprieta’ sottostanti, come peraltro gia’ accaduto presso il cantiere ex Auxilium sotto la stessa direzione lavori il 20/07/21.

La situazione di assoluta pericolosità e’ stata segnalata piu’ volte alla autorita’ competenti ma mai nessuno ha fatto verifiche.