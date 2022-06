Chiavari: "L'indipendenza intellettuale di Partecip@attiva" - LevanteNews

Da Andrea Torchio, presidente “Partecip@ttiva”

La notizia che Giovanni Toti e Edoardo Rixi, entrambi esponenti di primo piano del centro destra ligure, abbiano fatto dichiarazioni a sostegno della candidatura di Federico Messuti al ballottaggio del 26 giugno per conquistare la fascia tricolore a Chiavari, ha sollevato diverse critiche nei confronti di Partecip@TTIVA da esponenti e militanti del PD e di altre forze di centro sinistra.

Il leit motiv è sempre lo stesso da ormai cinque anni: “chi vota Partecip@TTIVA è un pusillanime, un traditore perché sostiene la destra”.

Come Presidente devo ancora una volta ribadire un concetto molto semplice, ma che tuttavia alcuni non riescono (o non vogliono) comprendere: Partecip@TTIVA è un’associazione culturale d’impegno socio-politico che da 15 anni opera nel territorio del Tigullio.

Gli obiettivi del suo programma e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza. (Approfondisci su www.partecipattiva.org).

Chi si ostina a tirarci per la giacchetta sbaglia! Per quelli che votano in area progressista noi siamo appunto prezzolati e corrotti, mentre per coloro che fanno riferimento all’area conservatrice veniamo etichettati come dei catto/comunisti.

Chi si avvicina a Partecip@TTIVA non deve sottoscrivere nessuna tessera, non è sottoposto a nessun test per capire a quali riferimenti ideologici abbia, semplicemente viene invitato a partecipare attivamente alla vita pubblica cittadina, mettendosi a disposizione della collettività per diventare protagonista nella gestione del territorio.

Se poi queste mie dichiarazioni fossero ritenute falsità frutto di ipocrisia, vi invito a verificare come Partecip@TTIVA si comporti caso per caso, valutando le condizioni politiche specifiche (ricordo che ogni gruppo cittadino gode di piena autonomia politica) apparentandosi con altre forze politiche o meno. In particolare: a Cogorno siamo alleati con il PD a sostegno dei consiglieri Laura Bacchella e Oriano Castelli, a Cicagna abbiamo preferito una corsa solitaria a sostegno di Antonietta Antoniaci che ci ha fatto ottenere il 30% dei consensi, mentre a Lavagna Massimo Riva assieme al gruppo dovrà valutare come affrontare le elezioni del 2024.

Torniamo quindi a Chiavari dove le dichiarazioni di Toti e Rixi non spostano di un millimetro l’assetto marcatamente civico che tutte le forze che sostengono Federico Messuti hanno più volte espresso nel corso di questi anni. Noi continuiamo a guardare ai fatti, sosterremo Federico Messuti sulla base di un programma che abbiamo contribuito a scrivere assieme ad Avanti Chiavari, esattamente come cinque anni fa decidemmo di sostenere Marco Di Capua.