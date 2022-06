Camogli: San Fruttuoso, servizio sperimentale di raccolta rifiuti - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

A San Fruttuoso partirà il prossimo 27 giugno il servizio sperimentale di raccolta porta a porta per utenze non domestiche, che sarà monitorato settimanalmente e avrà la durata di un mese prorogabile.

Un operatore della ditta Formula Ambiente S.p.A. (attuale gestore dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio) dalle ore 10.30 alle ore 16.00 di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica ritirerà i rifiuti osservando il seguente ordine di massima: ritiro cartoni (ripiegati ed assemblati riducendone il volume) e imballaggi plastica e lattine (ridotti di volume e contenuti in sacchi chiusi); ritiro indifferenziato e umido (in sacchi chiusi — compostabili per umido); vetro (in contenitori — no sfuso).

I rifiuti dovranno essere consegnati all’operatore separati per tipologia e disposti come sopraindicato.

Il deposito collocato sulla banchina dovrà restare sempre chiuso da chiavistello. L’impianto di videosorveglianza rileverà eventuali conferimenti non conformi e anomalie, sanzionabili ai sensi del vigente regolamento di igiene urbana.

La raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche residenti non subirà variazioni: dette utenze potranno conferire nel deposito, osservando rigorosamente la differenziazione e la separazione dei materiali.

Per quanto riguarda le strutture ricettive, l’onere del corretto conferimento dei rifiuti prodotti rimane a carico dei gestori.

Si rammenta che, per tutte le tipologie di utenze, è vietato l’uso del sacco nero.

Ricordiamo che è vietato abbandonare e lasciare rifiuti nel Borgo: i visitatori giornalieri hanno l’obbligo di riportare con se’ i rifiuti nel comune di imbarco o di provenienza.