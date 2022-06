Calcio/ Sestri Levante veste Adidas - LevanteNews

Dall’US Sestri Levante 1919

A partire dalla prossima stagione il Sestri Levante, squadra che milita in Serie D, legherà il proprio nome al marchio sportivo Adidas attraverso il suo principale dealer in Italia, l’azienda Staff 3000 di Rho, in provincia di Milano.

L’azienda tedesca vestirà tutto il club rossoblu, dai primi calci alla prima squadra, passando attraverso gli educatori, gli allenatori e i dirigenti.

La partnership rappresenta l’intenzione di uniformare tutto il mondo corsaro con lo scopo di infondere in ogni suo tesserato un senso di appartenenza sempre maggiore.