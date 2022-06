Dal Calcio ACD Riese

Primo rinforzo ufficiale in casa Riese: presentiamo Fabiano Ascioti centrocampista classe 2002. Cresciuto nella giovanili della Lazio, dell’ Entella e del Genoa , approda all’ età di 17 anni alla Carrarese in serie C.

Ritorna poi in Liguria indossando le maglie della Sammargheritese e del Real fieschi in promozione. Da parte di tutta la Riese un caloroso benvenuto e un augurio per una stagione ricca di soddisfazioni con i nostri colori.