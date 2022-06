Calcio/ Genoa, allo stadio con prezzi popolari: presentata la campagna abbonamenti - LevanteNews

Seguire il Genoa al Ferraris con prezzi accessibile: è l’obiettivo della società che ha presentato questo pomeriggio la campagna abbonamenti per la prossima stagione dopo due anni di assenza a seguito del Covid. A Villa Rostan oltre a Flavio Ricciardella, direttore generale Corporate del club rossoblu, era presente anche il centrocampista Stefano Sturaro. La prima fase che sarà quella di prelazione avverrà venerdì 24 giugno.

Questi i prezzi per i tifosi rossoblu:

Per qunto riguarda la Gradinata Nord l’intero 175 euro e 100 per under 18; per chi invece decide di andare in Sud 150 Euro intero e promozioni per le altre categorie (Under 21 90 euro, over 65 100 Euro e Sud Family 100 + 100 + 50). Nei Distinti intero 210 euro, Under 18 100 euro e over 65 (terzo anello) 100 euro.

Per quanto riguarda la Tribuna quella Superba 1500 Euro, quella Inferiore 750 e gli Under 18 150 Euro. Infine da registrare l’abbonamento nel Settore 5 a 150 Euro e 90 Euro per gli Under 21.

Per ottenere la card Dna Genoa è possibile:

recarsi al Ticket Office con documento di identità valido e codice fiscale (presentarsi personalmente)

online su genoacfc.ticketone.it

PRELAZIONE E VENDITA LIBERA

Prelazione riservata agli abbonati della stagione 2019/20 di Gradinata Nord, Settore 5, Distinti, Gradinata Sud e Tribuna.

Vendita libera settori Distinti, Settore 5, Gradinata Sud e Tribuna.

QUANDO

Da venerdì 24 giugno a 10 luglio 2022

DOVE

Ticket Office, Palazzina San Giobatta, Via Al Porto Antico 4

genoacfc.ticketone.it

Call Center 892 101

Si ricorda che per rinnovare sarà necessario registrarsi a genoacfc.it e si dovrà presentare un documento di identità insieme alla tessera DNA Genoa attiva. Il limite di acquisto per ogni acquirente è di 4 abbonamenti previa registrazione precedentemente effettuata di ciascuna persona al sito.

CAMBIO POSTO

Gli abbonati della stagione 2019/20 che non avranno ancora confermato il proprio posto, potranno decidere di cambiarlo per un altro settore, a esclusione della Gradinata Nord.

QUANDO

Da lunedì 11 luglio a mercoledì 13 luglio 2022

VENDITA LIBERA

GRADINATA NORD

La Società si riserva di comunicare con anticipo le modalità di acquisto di eventuali abbonamenti di Gradinata Nord.

STRUMENTI DI PAGAMENTO

Contanti, bancomat, carte di credito (esclusa American Express), voucher rimborso 2019/2020