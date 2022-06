Vigili del fuoco: al Gaslini per divertire i piccoli ricoverati - LevanteNews

Dai Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi, 21 Giugno, solstizio d’estate, il Vigili del Fuoco del Comando di Genova e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno organizzato la manifestazione “Accendiamo l’Estate” per i giovani pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini.

Una giornata in cui si è voluto rendere protagonisti questi bambini e ragazzi nel ruolo di Vigili del Fuoco provando l’uso di tubazioni antincendio, le attrezzature di soccorso, una teleferica di soccorso, i nostri droni, la moto d’acqua per il soccorso in mare e hanno conosciuto i nostri cani da ricerca.

Per chi non poteva raggiungerci nelle aree esterne dell’Istituto, sono stati raggiunti nei reparti da alcuni Vigili del Fuoco per un saluto ed un sorriso.

“Accendiamo l’Estate” con la speranza di una rapida guarigione per tutti.