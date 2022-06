Sestri: le iniziative a Palazzo Fascie - LevanteNews

Da Veronica Roti, Comunicazione Mediaterraneo Servizi

Dopo il successo di questo weekend inaugurale prosegue per tutta la settimana Sensoltre, il percorso tattile fruibile da tutti allo stesso modo attraverso l’esperienza multisensoriale, una mostra unica in tutta la Liguria, visitabile gratuitamente fino al 25 giugno nella sala espositiva, al secondo piano di Palazzo Fascie, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, al sabato e alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22.

Il percorso è curato da Emanuela Ferri, di Informatici Senza Frontiere APS e si inserisce nell’ambito del progetto A.R.T.E., acronimo di Autonomia, Relazioni, Territorio, Espressività, promosso da Regione Liguria, e che individua tra i propri destinatari persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, progetto di cui è capofila la cooperativa Il Sentiero di Arianna, con Mediaterraneo servizi partner territoriale sugli eventi culturali.

Sabato 25 giugno alle ore 21, sarà invece presentato in sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie, il libro di Gabriele Battaglia, “Massa per velocità. Un racconto dalla Cina profonda”, dialogherà con l’autore il giornalista Giacomo Marchetti.

Nell’anno della pandemia, il diario di una quarantena a Pechino e il racconto di viaggio in una delle contee più povere della Cina, alternato a storie raccolte da un reporter, come Battaglia che frequenta questo paese da quindici anni e ci vive da dieci. Muovendosi fra narrazione e analisi, salti geografici e temporali, città e campagne, il libro evidenzia quelle “caratteristiche cinesi” così difficili da comprendere guardando questo Paese dall’esterno.

Gabriele Battaglia, milanese ma amante della Liguria (frequenta Riva Trigoso fin da bambino) frequenta la Cina dal 2006 e vive a Pechino dal 2011; ha lavorato come reporter e corrispondente per molte testate italiane e straniere; attualmente lavora per la Radiotelevisione Svizzera Italiana e collabora con alcune riviste e quotidiani fra cui “Il Fatto quotidiano”.

La presentazione, che si svolgerà in sala Bo a Palazzo Fascie a Sestri Levante, è organizzata dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano e il MuSel – il Museo Archeologico e della Città, in collaborazione con l’Associazione A.Bi.Ci.

Nei mesi di luglio e agosto, il Sistema Bibliotecario di Sestri Levante organizza le tradizionali “letture per bambini” che si terranno presso la Biblioteca del Mare alle ore 10.30 tutti i giovedì mattina e presso la Biblioteca di Palazzo Fascie, tutti i venerdì sempre alle ore 10.30.