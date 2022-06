'Santa': Madonna della Lettera, rievocazione ritrovamento ignorata - LevanteNews

Da Wikipedia:

“Secondo una tradizione popolare il culto religioso verso Nostra Signora della Lettera è legato ad una statua in legno che, come racconta la leggenda, fu trovata nello specchio acqueo della baia di Corte da alcuni pescatori il 20 giugno del 1783. Uno dei marinai, accortosi della figura lignea in mare, riuscì a raggiungere l’effigie e ad issarla a bordo della barca. Un’onda improvvisa però fece sì che la statua ricadde in mare, ma nuovamente fu riportata a bordo e nascosta nel fondo dell’imbarcazione.

Giunti sulla spiaggia alcuni bambini scoprirono la statua, nascosta dai marinai, richiamando così l’attenzione degli abitanti di Corte che si accordarono con i pescatori a donare la scultura alla locale chiesa di San Giacomo.

In seguito si venne a sapere che tale statua, ritraente la Vergine Maria con il Bambino Gesù sulla mano sinistra e sulla destra una lettera, non fu altro che una copia dell’immagine venerata nel maggiore santuario di Messina posta sul frontone della dogana messinese, di fronte al porto. Questa statua mariana cadde in mare a seguito di un forte terremoto che colpì l’Italia meridionale nel 1783, e le correnti marine trasportarono la scultura al largo di Santa Margherita Ligure.

Annualmente vi si celebrano i festeggiamenti patronali l’ultima domenica di luglio portando la statua in processione assieme ai tradizionali crocifissi in legno”.

A Benidorm, in Spagna, ogni 14 novembre sulla spiaggia viene rievocata una leggenda simile e migliaia di turisti vi assistono. A Santa Margherita la rievocazione dei marinai effettuata ieri viene quasi ignorata anziché essere esaltata. Nessuno si rende conto che le tradizioni locali sono le più apprezzate, vedi Feste di Luglio a Rapallo o Sagra del fuoco a Recco.

Video di Adrianio Bena

https://youtu.be/SFbR016WTSQ

https://youtu.be/-6mOlKJMZis