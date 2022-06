'Santa: "Il Fotoclub si presenta - Memorial Angela Bardi" - LevanteNews

Da Angelo Sigismondo, presidente Photo Club Immagine Avis

2° “Il Fotoclub si presenta” – Memorial Angel Bardi – : Mostra fotografica dei soci organizzato dal Photo Club Immagine Avis di S. Margherita col patrocinio del Comune di S. Margherita L.

Domenica 26 giugno dalle 9.30 alle 18.30 ( domenica 10 luglio in caso di impedimento per pioggia) il Photoclub Immagine Avis presenta la 2° Mostra fotografica sociale “Il Fotoclub si presenta” Memorial Angela Bardi

Scopo della mostra è consentire a un numero limitato di soci (16) di esporre un piccolo portfolio ( 3 foto cadauno) di un tema a piacere, quindi avremo proposte fotografiche di panorami, oppure animali, e anche ritratti, e perché no anche still life e altro. In totale saranno 48 le foto in mostra.