'Santa': “Il tempo con gli occhi dei bambini”, mostra in biblioteca - LevanteNews

Dopo avere fatto tappa in diverse città italiane, è arrivata anche a Santa Margherita la mostra “24×24 – Il tempo con gli occhi dei bambini”. La mostra, che abbina disegni e testi, è stata allestita al piano terra della biblioteca civica Francesco Domenico Costa/Achille e Amalia Vago, in via Cervetti Vignolo. Si tratta della stanza che ospita i libri destinati ai bambini e ai ragazzi. Tra le opere proposte ce ne è anche una firmata da un nostro collaboratore, il sammargheritese Paolo Fizzarotti.

“Il progetto #congliocchideibambini – afferma la curatrice Carmen Plaza – grazie all’illustrazione guarda il mondo dal punto di vista dei più piccoli. È nato in un periodo storico difficile e dimostra come il mondo dell’illustrazione per l’infanzia sia una bellissima rete fatta di solidarietà e connessioni. Il progetto, che curo insieme alla scrittrice Stella Nosella – è costituito da una mostra principale e diversi progetti che si diramano in altre mostre satellite”.

Le mostre #congliocchideibambini sono state ospiti alla Fiera Internazionale del Libro di Lima e Lima Lee, tramite l’Istituto italiano di Cultura di Lima in Perú.

“La mostra Il tempo 24×24 – prosegue Carmen Plaza – si chiama così perché ci sono 24 illustratori e 24 scrittori; hanno dato vita a un viaggio attraverso le emozioni, con uno sguardo sospeso in un presente, ricordando un passato ed aspettando un futuro”. Tutti gli autori presenti hanno vinto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero: a cominciare dal Premio Andersen.

Ecco l’elenco degli illustratori:

Marco Palena | Marco Somà | Michelangelo Rossato | Daniela Tieni | Daniela Giarratana | Eva Montanari | Candia Castellani | Giovanni Mucci | Cinzia Ghigliano | Paola Pappacena | Gabriella Carofiglio | Sergio Olivotti | Francesca Dafne Vignaga | Andrea Oberosler | Daniela Costa | Andrea Alemanno | Richolly Rosazza | Isabella Labate | Marianna Balducci | Natascia Ugliano | Alessandro Coppola | Cecilia Ferri | Claudia Palmarucci | Chiara Ficarelli

Scrittori:

Gabriele Clima | Daniele Aristarco | Pino Pace | Luca Tortolini | Anna Lavatelli | Giorgio Volpe | Manlio Castagna | Paolo Fizzarotti | Marco Tomatis | Erika de Pieri | Roberta Balestrucci | Gianluca Caporaso | Maria Paola Pesce | Michele D’Ignazio | Gigliola Biason | Marinella Barigazzi | Nadia Al Omari | Davide Calì | Angelo Mozzillo | Stella Nosella | Daniela Rossi | Valentina Mai | Maura Picinich | Sara Gomel.