Recco: anche Tasca al funerale di Norma, mamma di don Marco Fazio - LevanteNews

Una grandissima manifestazione di affetto e stima. Moltissime le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Norma Gandolfo vedova Fazio, nota anche per essere stata per lunghi anni dipendente dell’Enel a Recco e Camogli, in tempi in cui i dipendenti avevano un volto e sapevano essere di valido aiuto agli utenti.

Il funerale è stato presieduto dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca e celebrato da una ventina di sacerdoti compreso il figlio della defunta, don Marco Fazio, parroco in diverse frazioni collinari di Sori. Monsignor Tasca oltre avere manifestato il proprio cordoglio a don Marco, si è intrattenuto in particolare con l’arciprete della parrocchia di San Giovanni Battista dove si è svolta la celebrazione e con don Antonio Servetto, parroco a San Rocco. Tra le molte persone presenti i sindaci di Recco Carlo Gandolfo e si Sori Mario Reffo. Ieri sera a pregare sulla bara, anche il cardinale Angelo Bagnasco.