Si comunica che per consentire le operazioni di sostituzione delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche, Via Don Minzoni, all’altezza del civico 58 sarà chiusa al traffico dalle 22.00 del 22 giugno alle 06.00 del 23 giugno. Si precisa che sarà garantito il passaggio unicamente ai mezzi a due ruote e a quelli di soccorso.