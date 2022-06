Parco dell'Aveto: un fine settimana nel fresco delle valli con un ricco calendario - LevanteNews

Dall’Ospitalità Diffusa Valli Parco dell’Aveto

Anche questo weekend siamo pronti ad accogliervi al fresco delle nostre valli con un programma di appuntamenti davvero vario e stuzzicante.

Da sabato 25 a domenica 26 al Rifugio Malga Zanoni ritorna il corso di astrofotografia: due giorni insieme a giovani astrofisici per imparare a cogliere con l’obiettivo ciò che sfugge all’occhio (info e prenotazioni: tel. 345 0225175). Da questo weekend, inoltre, Malga Zanoni sarà aperta tutti i giorni (fino a metà settembre).

Restiamo in Valle Sturla anche con le attività outdoor di domenica:

l’escursione lungo l’anello della Scaletta in partenza dal Passo del Bocco con le Guide Meraviglie d’Aveto (info e prenotazioni: tel. 347 3929891) wild explorer, la straordinaria esperienza sulla tracce dei cavalli selvaggi spostandosi in navetta per raggiungere le quote più elevate (Guida Evelina Isola tel. 347 3819395)

un nuovo appuntamento di Forest Bathing, percorso di consapevolezza nella natura al Lago di Giacopiane (Forest Bathing Liguria tel. 347 3302664). E poi sempre domenica due appuntamenti per il corpo e per lo spirito!

Al Circolo Poche Musse di San Siro Foce ci aspetta la prima sagra della focaccia al formaggio da mezzogiorno a sera (prenotazioni tel. 393 211 9333).

Nel pomeriggio invece all’Abbazia di Borzone inizieranno alle ore 17 le celebrazioni per accogliere le reliquie di San Colombano abate. Dopo la Messa solenne si terrà la visita guidata del complesso dell’Abbazia e alle ore 20 il concerto del gruppo Enerbia.

In Val Graveglia il fine settimana inizia già la sera di venerdì 24 con la Festa patronale di San Giovanni a Botasi: apericena in piazzetta e musica (prenotazione obbligatoria tel. 338.4284032)

Sabato invece, dal mercatino agricolo di Conscenti partiranno anche escursioni alla scoperta della valle e dei luoghi garibaldini.

Nel pomeriggio, sempre con ritrovo a Conscenti, si terrà “Vieni via con me, con noi: alla riscoperta della Val Graveglia” a cura di Valcanonica APS: breve passeggiata serale dal suggestivo piazzale di San Rocco alla piccola frazione di Gosita, con degustazione/apericena all’agriturismo Rue de Zerli (info e iscrizioni: tel. 347.7172403 entro giovedì 23 giugno).

Ricordiamo che in Val Graveglia sarà disponibile per tutta l’estate “Chiama il Bus”, un servizio di BUS A CHIAMATA che permetterà di raggiungere a richiesta anche alcune frazioni non servite dai bus di linea.

In Val d’Aveto ci aspetta il Museo del Bosco al Lago delle Lame, aperto sabato e domenica dalle 10 alle 17 con ingresso libero.