Lettere/ "Fuochi di pulizia e incendi. Come fermarli?" - LevanteNews

Da Roberta Ferrando

Sicuramente l’argomento in oggetto è stato trattato innumerevoli volte nelle notizie che date ogni giorno come cronaca di eventi, chiedo se vi sia possibile fare anche un approfondimento che chiarisca ai cittadini perché i comuni si limitano a darsi dei regolamenti per ridurre i cosiddetti incendi “di pulizia” che spesso incontrollati sono la prima causa di danni ingenti e non per vietarli? È possibile chiedere il parere di esperti e autorità che diano evidenza dei danni di questa pratica? Come mai gli sfalci non vengono conferiti nella raccolta differenziata o come mai non si spinge al uso del compost? I fuochi “di pulizia” rendono l’aria irrespirabile ad ogni ora del giorno ogni mese dell’anno, col vento, con temperature a 33gradi. Quando le autorità vietano di appiccare gli incendi? Solo a luglio? Indipendentemente dalle temperature? A chi si può rivolgere il cittadino per porre fine a questa “usanza” contadina?

È poi noto che gli incendi di vaste proporzioni sono avvenute anche in inverno, quindi limitarsi a divieti un mese all ‘anno è ridicolo.

Come possiamo raccogliere delle firme per fermare questo scempio che rende la Liguria un paese impossibile per il turismo?

Grazie per favore potete parlarne?