Cicagna: la nuova maggioranza a sostegno del sindaco Marco Limoncini - LevanteNews

Dal comune di Cicagna su Facebook

Nominata oggi dal Sindaco la nuova Giunta Comunale.

Vice Sindaco DARIO ARATA con delega a Tributi e bilancio e Assessore ALBINO ROVEGNO con delega a Sport e Commercio. Entrambi hanno rassegnato le dimissioni da Consigliere per allargare la partecipazione ai lavori del Consiglio ad altrettanti componenti della Lista La Cicogna non eletti in prima istanza per differenza voti di preferenza.

Ecco il Gruppo di Maggioranza come sarà Composto e le relative deleghe assegnate dal Sindaco:

GIOELE RAFFETTO sarà eletto Presidente del Consiglio Comunale con incarico a seguire le seguenti materie Cultura, Rapporti con le Associazioni Culturali, Teatro

GIAN LUCA BACIGALUPO Rapporti con le Frazioni

GIACOMO CROVO Protezione Civile, Rapporti con le Associazioni Sportive

AGOSTINO FOPPIANO Lavori Pubblici

SONIA GARDELLA Turismo, Rapporti con i Cittadini, Sociale.

FABIO LEONCINI Caccia e Pesca

VALENTINA LUSARDI Capogruppo di Maggioranza, Eventi, Manifestazioni, Istruzione.

Un ringraziamento particolare alla Giunta precedente per il grande lavoro svolto affrontando non poche difficoltà grazie Sonia e Grazie Alessandro. Ancora un grazie a Sonia per aver fatto un passo di lato nell’aver voluto lasciare spazio ai giovani del Gruppo per ampliare l’esperienza personale e arricchire il grande lavoro di squadra. Un grazie a Sofia che, anche se non eletta, farà parte integrante del Gruppo della Cicogna e parteciperà a tutte le iniziative e decisioni. Ed ora buon lavoro a TUTTI. Minoranza compresa!