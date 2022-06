Cicagna: il dottor Rampoldi prosegue il suo rapporto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Asl4 Liguria

Si informa che, in attesa di perfezionare le procedure di assegnazione delle zone carenti e al fine di garantire la continuità assistenziale, il dottor Claudio Rampoldi, medico di Medicina generale convenzionato per il Comune di Cicagna, prorogherà il rapporto convenzionale oltre la data di cessazione per quiescenza.

Pertanto, al momento, per gli assistiti del dottor Rampoldi non è necessario provvedere alla scelta di un nuovo medico di Medicina generale, indispensabile per l’assistenza farmaceutica e specialistica.

Gli uffici distrettuali di Chiavari (tel. 0185/329420) e di Cicagna (tel. 0185/92391) sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.