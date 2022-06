Chiavari: lettera di Daniela Colombo a Silvia Garibaldi - LevanteNews

Da Daniela Colombo, Responsabile Regionale Sport e Turismo Fratelli d’Italia

Cara Silvia, è un vero peccato che – così giovane e rampante – deficiti di memoria a breve termine.

L’opposizione, così come l’abbiamo gestita soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, era orchestrata dalla competenza professionale di Gianni Giardini. Noi, entrambe capaci di camminare con le nostre gambe, lo abbiamo ampiamente supportato. Soprattutto, nelle numerosissime serate seduti davanti alla scrivania del mio negozio partendo dal periodo post dipartita del Sindaco Di Capua, mentre ci organizzavamo per la campagna elettorale.

Tu, come responsabile cittadino di Forza Italia, hai appoggiato convintamente la candidatura di Gianni e la scelta – condivisa anche con Sandro Garibaldi (peraltro l’unico di noi che ha dimostrato perplessità nei confronti dei simboli di partito) di candidarci quali esponenti politici. Anche a te avevamo chiesto se volevi candidarti e tu hai glissato, adducendo impegni di lavoro pressanti e costi per la campagna non da te sostenibili. E invece, improvvisamente per noi, ma nemmeno tanto per te, è arrivata la bacchetta magica che ti ha trasformata da politica impegnata con un partito e timorosa di una costosa e laboriosa campagna elettorale in una spendacciona e festaiola spin doctor di se stessa sotto lo slogan apparente “abbasso i partiti”.

Durante l’ultima settimana di marzo ancora scrivevi nella nostra chat commenti e suggerimenti per l’imminente uscita pubblica di Gianni quale candidato sindaco supportato dalle liste politiche, esattamente all’opposto di quanto sosteneva l’amministrazione uscente da cui volevamo tutti prendere le distanze. Ma sulla via collinare di Damasco e la moda del linguaggio di genere ti ha sedotto: la Sindaca sarò io, in barba agli accordi presi da mesi con persone che si fidavano di te! Certo, ti confesso che la certezza di restare comunque in Consiglio avrebbe fatto gola a chiunque! Gianni civico e noi politici, sicuramente FdI, abbiamo sempre davanti chiara la linea: coerenza, lealtà, coraggio Una linea che seguiamo da tempo e di cui, a volte, come oggi, ne paghiamo le conseguenze.

E poi, Silvia, proprio a poche ore dal tuo endorsement al PD, a chi vuoi far credere di essere civica e distante dai partiti?