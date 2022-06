Chiavari: venerdì 24 festa della camicia moldava - LevanteNews

Da Olga Ciobanu per la comunità Moldava

La comunità moldava di Chiavari e del Tigullio, organizza per il giorno 24 giugno, alle ore 20.30, in passeggiata a mare , zona adiacente il porto turistico, un flash mob in occasione della festa della camicia IA, costume tradizionale moldavo.

La camicia IA è un costume popolare moldavo, importante espressione della creatività femminile delle popolazioni Rumene e Moldave. Dal 2013 la comunità on line “Blouse Roumaine” ha istituito, il 24 giugno di ogni anno come giornata internazionale della IA.

L’occasione sarà un importante momento di inclusione, attraverso lo scambio culturale e la conoscenza delle tradizioni delle comunità Moldave e Rumene presenti nel nostro territorio.

locandina