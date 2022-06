Camogli: "Vie Fasceto, Sego, Seià pavimentazione da rifare" - LevanteNews

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel cuore”

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto che dopo una serie di interpellanze a riguardo la pavimentazione di Via Fasceto e di Via Sego, nessun intervento è iniziato e queste due pedonali, molto frequentate, continuano a versare in pessime condizioni.

A queste due pedonali colgo l’occasione di aggiungere Via Seià nel tratto che da Via Castagneto pedonale raggiunge il ponte dove recentemente sono state sistemate le ringhiere; detta Via è quasi impratciabile in tutto il suo percorso

Interpella per conoscere se si ritiene di intervenire con urgenza per i percorsi sopra citati.