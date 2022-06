Camogli: Smart City per migliorare la qualità della vita - LevanteNews

Al chiostro del Boschetto è in corso un’iniziativa promossa dall’Associazione “ViviAmo Camogli”. Tema della serata: Smart City. Dopo la breve introduzione di Roberto Rivaldi, Adriano Ronzitti ha approfondito l’argomento. In sintesi, anche se è complesso definire in modo netto i confini del termine, si tratta di un insieme di tecnologie che permettono di migliorare la vita di una comunità; il tutto con attenzione per l’ambiente. I pilastri sono: Smart Economy (economia intelligente); Smart Governance (gestione intelligente); Smart Mobility (mobilità intelligente); Smart Living (vita intelligente); Smart Environment (ambiente intellgente); Smart People (società intelligente).

Per una pubblica amministrazione potrebbe trattarsi dell’ottimizzazione di alcuni servizi come la distribuzione di energia, la pubblica illuminazione, la sicurezza, la mobilità, il monitoraggio e la salvaguardia ambientale, la gestione rifiuti, le informazioni utili, la gestione dei flussi turistici.