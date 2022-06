Da Comunicazione Comune di Camogli

Grazie alle telecamere di sorveglianza e a segnalazioni sono stati individuati e verranno sanzionati i responsabili del conferimento selvaggio di rifiuti in Largo Battistone e in via Molfino.

Una nuova telecamera di sorveglianza sarà inoltre installata presso la piattaforma ecologica: collegata alla ditta incaricata e alla polizia municipale, permetterà di sanzionare coloro che conferiranno in modo errato.