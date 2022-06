Val Graveglia: bilancio positivo del fine settimana - LevanteNews

Da Simona Guerrieri, Responsabile Stampa comune di Ne

Si è concluso positivamente questo fine settimana di eventi in Val Graveglia.

Sabato 18 giugno, ha avuto un grande successo la Festa della Musica a Conscenti, dove grandi protagonisti sono stati i piatti dei ristoratori del Borgo e la musica del DJ Roberto Geo Cerchi, il cui entusiasmo ha saputo coinvolgere e animare la piazza, facendo divertire e ballare tutti, “giovani dentro e giovani fuori”!

“Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno operativamente reso possibile la riuscita della serata e, naturalmente, è stata davvero una grande soddisfazione vedere quante persone abbiano scelto la nostra Valle per trascorrere il sabato sera e abbiano apprezzato la qualità e la genuinità dei menù proposti dai nostri ristoratori. Il tutto è di buon auspicio per la futura partecipazione alle numerose manifestazioni che si susseguiranno in questa estate In Val Graveglia”.

Domenica, invece, protagonista la cura e l’attenzione per il territorio con l’Associazione Culturale de “I Nuovi Garuli” che, in collaborazione con Aprica e il Comune di Ne, con il loro “De Rumenta Day”, hanno ripulito boschi e sentieri deturpati e inquinati dall’inciviltà di chi li utilizza come discarica.

A Pontori poi, sempre domenica, nella giornata dedicata alle celebrazioni in onore di Sant’Antonio da Padova, si è festeggiata, inoltre, alla presenza del vescovo Monsignor Giampio Devasini, la fine delle opere di manutenzione straordinaria alla Chiesa. Un momento di raccoglimento e condivisione celebrato con la processione con l’arca del Santo e con i Crocefissi, tradizione che viene portata avanti anche grazie alla passione di molti giovani della Valle. Sono stati poi “I Ruspanti” a concludere la serata mettendo in scena, tra gli applausi di un pubblico divertito, la prima della commedia in zeneize “Giacumin, bellu e fantin” di Marisa Persico.