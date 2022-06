Recco: E-20/22, grandi nomi, tra musica, teatro e comicità - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Dal 16 luglio al 15 agosto l’appuntamento più atteso dell’estate. Sul palco Max Gazzè, Noemi, Angelo Privitera. Dori Ghezzi e David Riondino per un inedito omaggio a Fabrizio De Andrè. Serata evento per i 40 anni della vittoria dei mondiali di Spagna

Recco anche quest’anno vivrà un’estate ricca di appuntamenti. Torna E-20/22, la rassegna organizzata e promossa dal Comune di Recco, con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera e un unico comune denominatore: la musica. Dopo i concerti dell’anno scorso che hanno rilanciato la vocazione di Lungomare Bettolo come luogo ideale per le esibizioni di interpreti di assoluto rilievo nel panorama della musica italiana, anche quest’estate la grande musica dal vivo tornerà ad essere protagonista. Sono sei gli appuntamenti, significativi e diversificati, con la musica che si fa ancora tributo con il concerto dedicato al percorso artistico di uno dei cantautori più importanti e influenti di sempre: Fabrizio De André.

L’inaugurazione della rassegna è affidata il 16 luglio a Federico Buffa che, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial (Spagna 1982). Il giornalista e volto noto di Sky racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello.

Il 22 luglio la città di Recco omaggia Fabrizio De Andrè con una serata che ripercorrerà quarant’anni di attività artistica del cantautore: la straordinaria partecipazione di Dori Ghezzi, i brani di “Faber” eseguiti dal Trio Amadei – ensemble formato dai fratelli Liliana (violino), Antonio (violoncello), Marco (pianoforte) – con due vocalist e la partecipazione straordinaria delle Mala Sangre. La conduzione è affidata magistralmente a David Riondino.

A distanza di pochi giorni (24 luglio) torna la poesia in musica con Max Gazzè. “La vita com’è” e “Vento d’estate” sono tra le canzoni più note, ma oltre ai principali successi si ascolteranno da vicino le ultime produzioni. La più recente è il singolo “Cristo di Rio”, in collaborazione con il rapper Carl Brave.

Il 9 agosto approda a Recco il tour di Noemi, una delle artiste più apprezzate del panorama italiano, accompagnata dalla sua band, tra le ultime hit e i suoi brani più amati.

A seguire, il 10 agosto, il maestro Angelo Privitera, musicista e storico collaboratore di Franco Battiato, salirà sul palco, questa volta allestito sulla rotonda Baden Powell, con “Secondo Imbrunire”, un concerto per piano solo che sarà un viaggio musicale affascinante attraverso i brani originali, arrangiati in forma inedita, da Battiato a Moricone, dai Genesis ai Queen, e tante altre sorprese in musica.

Si conclude il 15 agosto all’insegna della comicità con Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, imitando una moltitudine di personaggi e la cover band Darsena Party.

In collegamento on line, presente alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione estiva anche l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino.

“La nostra manifestazione estiva è diventata anche uno dei nostri brand, che intendiamo continuare a coltivare sia nella qualità dell’offerta sia nella quantità degli appuntamenti. Proponiamo un cartellone che, siamo sicuri, saprà incontrare i gusti di cittadini e turisti” afferma il sindaco Carlo Gandolfo.

“Abbiamo dato continuità a una manifestazione artistica estiva che, nel corso di questi anni, ha acquistato una sua fisionomia. Proseguiamo quindi mantenendo la sua vocazione principale che è quella di offrire una rassegna musicale con tante novità che ne confermano la qualità e rendono l’offerta ancora più varia e completa” sottolinea il direttore artistico Angelo Privitera.

Tutti gli spettacoli si svolgono presso il Lungomare Bettolo con inizio alle ore 21.30, con possibilità di prenotazione nei 4 giorni antecedenti l’evento sul sito www.comune.recco.ge.it. oppure al telefono o whatsapp 3348754058 oppure via email@prolocorecco.it.