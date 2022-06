RASSEGNA STAMPA. Sestri, muore in bici a 47 anni durante una prova - LevanteNews

Oggi, lunedì 20 giugno, auguri a Ettore. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Chi pensa male, sbaglia di rado”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: cicloamatore di 47 anni, Cristian Brusco, muore durante un raduno nel Pistoiese; gestiva un negozio di autoricambi; la competizione è stata interrotta. Covid: contagi in aumento nel Levante. Temperatura: scatta il piano regionale per il caldo. Turismo: “Altro fine settimna da tutto esaurito”; “Stabilimenti balneari al completo”.

Cogorno: cade con lo scooter e vola in un dirupo. Elezioni a Chiavari: “Garibaldi e Giardini: libertà di scelta ai loro elettori”; “Grillo: nessun consiglio da dare; Lanata deciderò in settimana”. Chiavari: le foto di Malavolta in mostra a WyLab.

Rapallo: Giovani imprenditoiri, ritorna il convegno. Portofino: Vespucci: oggi il presidente della Regione Giovanni Toti sale a bordo.

Camogli: cade e batte la testa, muore Roberto Terrile, 69 anni.

Cicagna: Limoncini sceglie la squadra; Antonaci prepara l’opposizione. Cicagna: la Fontanabuona omaggia lo scultore Adriano Leverone. Santo Stefano d’Aveto: nuova palestra di roccia.