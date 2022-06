Rapallo: Sextival 2022, il festival della salute ed educazione sessuale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Produzioni dal Basso

A Rapallo arriva il Sextival 2022: il festival della salute ed educazione sessuale

Su Produzioni dal Basso è attiva la campagna di crowdfunding per sostenere il progetto Nassa nelle spese relative all’organizzazione dell’evento, in programma il 25 e 26 giugno nella cornice di Rapallo

Il progetto Nassa nasce nel 2019 a Sestri Levante, per poi espandersi anche a Chiavari un anno dopo, con l’obiettivo di raccogliere le idee delle giovani del territorio, promuoverle e realizzarle. Nassa Rapallo è la più recente delle tre associazioni al momento attive nel Tigullio. L’associazione opera collettivamente con l’intento di creare un territorio all’altezza delle proprie idee, attraverso un dialogo inclusivo tra persone differenti, perché convinta che ognuna abbia il diritto e il dovere di potersi mettere in gioco per concretizzarle.

Da queste premesse è nata l’idea di lanciare il Sextival 2022, per parlare di un tema, quello della sessualità, ancora poco affrontato e poco diffuso, nonostante l’Italia sia firmataria assieme agli altri paesi ONU, dei punti 3 (salute e benessere) e 5 (diritto alla salute) dove vengono citati gli obiettivi specifici a proposito della salute sessuale. Il Sextival, che si svolgerà a Rapallo il 25 e 26 giugno, vuole essere una fonte di informazioni per chiunque: chi verrà a seguire l’evento dovrà poterlo fare gratuitamente e che lo spazio disponibile sia privo di barriere architettoniche.

Per organizzare l’evento ci sono molte spese da sostenere: per questo motivo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per l’allestimento del festival, le sponsorizzazioni, la sistemazione degli ospiti e per i gadget. Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa potranno ricevere delle ricompense divise per categoria sulla base della donazione.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/sextival-2022/