Rapallo-'Santa'-Recco: siccità, ma l'acqua dei depuratori finisce in mare - LevanteNews

Sta per scoppiare un caso che coinvolgerà la Regione: maggioranza e opposizione. I Comuni stanno studiando le delibere che, in caso si protragga la siccità, dovranno limitare l’uso di acqua. A cominciare da piscine, lavaggio auto e barche, innaffiamento giardini e orti. Ma anche possibili limiti negli orari di erogazione. Nello stesso tempo a Rapallo, Santa Margherita Ligure e Recco, enormi quantità di acqua perfettamente depurata finisce in mare. Salo a Rapallo una minima parte viene utilizzata per l’impianto antincendio (estintori verdi).

Perché l’acqua non viene utilizzata per innaffiare il verde pubblico, lavare auto e barche, strade o, nel caso di Rapallo, irrigare il green del golf? Sembra manchi una leggina della Regione che stabilisca le norme di distrubuzione dell’acqua depurata, eventuali tariffe, la manutenzione degli impianti, etc.etc.

La Corte europea è stata recentemente chiamata a giudicare su una vicenda che potrebbe portare tagli all’acquedotto di ‘Santa’ e Rapallo; alcuni Comuni e Italia Nostra chiedono all’Europa che l’acqua del torrente Lavagna deviata per alimentare il Tigullio, continui a scorrere nel suo letto naturale per evitare la morte di animali e vegetali. La siccità minaccia anche l’Entella. E l’ora che la Regione affrontio l’argomento e lo risolva. (m.m.)