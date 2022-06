Rapallo. San Francesco affidato lo studio per realizzare piazza Pastene - LevanteNews

Piazzetta Ruffini, realizata sulla copertura del torrente San Francesco a Rapallo non esiste più; abbattuta per far posto alla nuova soletta ad una solo campata. Oggi i commercianrti della zona hanno incontrato l’amministrazine comunale che ha fatto il punto sulla situazione. La notizia però è un’altra: con determina dirigenziale è stato assegnato lo studio progettuale preliminare architettonico di riqualificazione, una volta ultimata la copertura del tirrente, di via Milite Ignoto e piazza Pastene. Sarà lo studio Amdl Circle dell’atchitetto Michele De Lucchi, con sede a Milano, a studiare la nuova piazza che dovrà comprendere la fontana con il Polpo dello scultore Primi. Spesa complessiva prevista 38.000 euro.