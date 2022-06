Rapallo: porto Riva, giornata decisiva, i creditori accettano, il concordato va - LevanteNews

Giornata storica, oggi, per il porto Carlo Riva di Rapallo. I risultati ufficiali si conosceranno solo domani perché le votazioni sono in corso via Pec fino alla mezzanotte. La vasta assemblea dei creditori della “Porto turistico Calo Riva” avrebbe tuttavia accettato il concordato preventivo che prevedere la riscossione del 60 per cento dei crediti riconosciuti, riguardanti i posti di attracco ai moli. In pratica la vecchia società non fallirà.

Ciò significa che la concessione resta in mano ai nuovi azionisti; che 17 dipendenti non perderanno il posto di lavoro; che pur nella discontinuità imposta dalla filosofia che guiderà la nuova gestione dello scalo, Rapallo avrà una continuità che consente la ricostruzione e la fruibilità dello scalo ammodernato per garantire ai diportisti il meglio dell’offerta mondiale.