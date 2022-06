Portofino: visita di Bucci e Toti a bordo alla Vespucci - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Siamo felici di ospitare il veliero più affasciante del mondo nel borgo più affascinante del mondo. La nave scuola Amerigo Vespucci è in qualche modo anche la rappresentazione della nostra bellissima Liguria, con le sue diversità che la rendono unica e inimitabile, con l’eleganza antica del legno ma con lo scafo interamente in acciaio. Una nave simbolo e orgoglio della Marina Militare che prima di ormeggiare a Portofino aveva già scelto la Liguria con la tappa a Imperia, il 5 giugno, in occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori, dove insieme avevano dato vita ad un evento ricco di fascino e di straordinaria bellezza”.

Così il presidente della Regione Liguria in occasione della visita a bordo del veliero Amerigo Vespucci a Portofino. Presente anche l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo.

“Questa leggendaria nave scuola della Marina Militare ogni anno si conferma sempre di più un simbolo della nostra terra – ha spiegato ancora il presidente della Regione -; era stata a Genova nel 2020 in occasione dell’inaugurazione del ponte San Giorgio, poi lo scorso anno al Porto antico di Genova, durante l’Ocean Race Europe e le regate di Portofino. Oggi è qui per celebrare la definitiva ripartenza dopo due anni segnati dalla pandemia, diventando sempre di più un simbolo della bellezza e della tenacia della nostra Regione”.

Lunga più di 100 metri e larga quasi 16, la nave scuola Amerigo Vespucci ha una stazza che supera le 4000 tonnellate e una velocità di oltre 10 nodi a motore che può arrivare a 14 nodi.

“La presenza In Liguria della nave scuola della Marina Militare Vespucci rientra nelle tante attività di celebrazione dei 150 anni dell’Istituto idrografico – ha spiegato il direttore dell’Istituto Idrografico della Marina Massimiliano Nannini -, un evento fortemente voluto dal sottoscritto e dalla Marina che, oltre ad unire due eccellenze italiane e mondiali, ci consente commemorare al meglio l’importante ricorrenza”.

“Siamo molto felici di poter ospitare nella nostra baia un vero orgoglio della Marina italiana, simbolo di bellezza e di eleganza marinaresca – ha spiegato il sindaco di Portofino Matteo Viacava -. L’Amerigo Vespucci, per storia, stile e prestigio, rappresenta un vanto a livello mondiale. La comunità portofinese è lieta di potersi godere l’approdo a pochi passi dal borgo, per una serata speciale alla vigilia della stagione estiva”.