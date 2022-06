Pesca traina costiera/ Il titolo alla Lega Navale di Rapallo - LevanteNews

Dalla Lega Navale Italiana Sezioine di Rapallo

Si e’ svolta nella splendida cornice del Golfo del Tigullio la Prova Provinciale di Traina Costiera valevole per la qualifica diretta ai Campionati Italiani di Big Game Fishing 2022. La prova, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Rapallo ha visto la partecipazione di quindici equipaggi pronti a sfidarsi per contendere le prime posizioni e per poter avere il pass e partecipare al prossimo Campionato Italiano.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Rapallo schiera molti ex campioni italiani e mondiali e la presenza e’ confermata anche dall’equipaggio del Circolo Pescatori Dilettanti di Rapallo, Campioni Italiani in carica.

Dopo cinque ore di gara a colpi di canna, l’equipaggio formato da Francesco Morchio – Franco Zuddas – Emanuele Bologna della Lega Navale Italiana – Sezione di Rapallo si e’ aggiudicato il titolo davanti all’equipaggio formato da Matteo Guidicelli – Romolo Rovegno – Guidicelli Luca del Circolo Pescatori Dilettanti di Rapallo. Terzi l’equipaggio formato da Valerio Migliaretti – Francesco Lenoci – Stefano Borsani della Lega Navale Italiana – Sezione di Rapallo.

Da sottolineare i titoli vinti da Morchio – Zuddas – Bologna, tre Campionati Italiani e tre Campionati Mondiali, sempre di Big Game Fishing.

Complimenti a tutti i partecipanti.