Pesca mosca/ Gazzolo e Marino alle finali del camionato italiano - LevanteNews

Da Umberto Righi,m Fima Chiavari

L’Aveto in “magra” ha ospitato le prime quattro prove di selezione del Campionato Italiano OVER/50 di Pesca a mosca, sabato 18 e domenica 19 giugno 2022, organizzate per FIPSAS dal FLY CLUB Genova, sotto il controllo del Giudice Federale Giorgio Filippone e del Direttore Gara Bruno De Benedetti.

Come è ben noto, la pesca a mosca è agevolmente praticabile anche con livelli bassi, e in tal caso la fa da padrona la mosca “secca” ossia in bollata, tecnica molto usata anche nella pesca ricreativa dagli appassionati “moscaioli” frequentatori assidui del bellissimo torrente genovese.

E chi se non la “vecchia volpe” di Giancarlo Gazzolo (FLYGE) poteva sfruttare le conoscenze del luogo per trovare fuori tana le selvatiche trote dell’Aveto, stimolate da piccole imitazioni di effimera.

Non da meno, Claudio Marino (FIMA Chiavari) che ha saputo tirar fuori dal cilindro un primo assoluto nell’ultima prova che lo ha proiettato alle FINALI che si terranno in trentino il 10-11 settembre.

Gazzolo e Marino saranno gli unici portacolori per la Liguria alle Finali di settembre, perché Carlo Casareto (FIMA) ha visto spegnersi le speranze con l’ottavo posto assoluto in classifica (il primo degli esclusi), non meglio per Giancarlo Fasce (FIMA) 13°, mentre per il FlyGe, Luca Musso si è fermato al 11° posto assoluto.