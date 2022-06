Lavagna: le allieve della Pole Dance in piazza della Libertà - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Csi Chiavari

La scuola Pole Dance Asd Fly Four Pole, anche quest’anno ha organizzato un secondo evento dove si esibiranno le proprie allieve in Piazza della Libertà (piazza del Comune) a Lavagna Sabato 25 giugno alle ore 21:30.

Asd Fly Four Pole si trova a Lavagna, via Ponte della Maddalena 8, l’insegnante Laura Saverino, ha iniziato a praticare pole dance nel 2017, ottenendo il Diploma Istruttore Nazionale nel Luglio 2020.

Ha esordito alle interregionali nord di Pole Sport 2022, qualificandosi al terzo posto, ci spiega qualcosa in più su questa disciplina.

“E’ uno sport molto impegnativo sia dal lato fisico che mentale. Un impegno fisico, durante l’anno accademico si lavora con esercizi mirati ad aumentare forza e la flessibilità. Mentale, dove si lavora la coordinazione, si impara ad ascoltare la musica e se stessi. Chi pratica Pole Dance vi potrà confermare il beneficio e benessere sia fisico che mentale, porta ad acquisire maggiore fiducia in se stessi, dove questo poi si rivela nella vita di tutti i giorni.

L’allenamento diventa un modo per staccare la spina dalla vita di tutti i giorni, in quel momento riuscirete a mettervi in sfida con il vostro corpo, affrontando ed andando a lavorare su voi stesse e le vostre paure, non solo nel corso dell’allenamento ma anche nella vita quotidiana.

Si può dire che la Pole Dance sia uno sport individuale, si riescono a scoprire lati di noi stessi a volte difficili da emergere: la tenacia, la forza interiore, e tanto altro. Forza ed energia che in sinergia con il gruppo, riescano poi a creare coreografie come vedrete nel musical il 25 giugno.