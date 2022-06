Ginnastica estetica/ Oro internbazionale per la Pro Recco Gym Club - LevanteNews

Dalla Pro Recco Gym Club

A Sanremo, domenica 19 Giugno, è andato in scena il primo torneo internazionale di ginnastica estetica di gruppo, organizzato dall’Italia.

Presenti anche ginnaste provenienti da Francia e Germania: numerose le squadre che hanno reso onore ai primi 10 anni di questa disciplina nel territorio italiano.

In questa cornice di festa, la Pro Recco Gym Club, con Elisa Chiappalone, Michelle Minervini, Alice Bacigalupo, Myrea Minervini, Lisamaria Brignole, Giulia Manfrè e Tailon Hoxha (R), calcava per la prima volta una pedana di livello internazionale.

Tensione ed emozione per la squadra bianco celeste, che nonostante una titubanza iniziale, ben conduce il suo esercizio.

Con punti 14.550 le ragazze PRG sventolano alto il tricolore, e vincono la prima coppa internazionale per la loro società.

A completare il podio, il Team Spirit dalla Francia (12.900) e l’altra squadra italiana, il Pietro Micca Biella (12.800).

Suona forte l’inno di Mameli e la gioia è incontenibile.

Grande soddisfazione per lo Staff e il direttivo.