Genova: Elio Esposito premiato al "Festival della Lanterna" - LevanteNews

Lo scrittore chiavarese di adozione, Elio Esposito, è stato premiato ieri al prestigioso “Festival della Lanterna” presso Villa Bombrini, con il premio della Fedic (Federazione Italiana Cineclub) per il film “Il signore dei verdi. 1887: il caso Gaeta”, tratto da un suo racconto.

Errico Gaeta, pittore paesaggista stabiese, si reca in una casa colonica per dipingere un panorama. Il contadino, aizzato dal suo manente, assassina il pittore per a causa di una assurda e immotivata gelosia.