Cogorno: dopo l'incendio la bonifica, indagini in corso - LevanteNews

L’incendio sviluppatosi ieri alle 19 circa a Cogorno è stato subito aggradiuto dai vigili del fuoco di Chiavari, dai volontari e da lanci d’acqua effettuati dall’elicottero. Deve tuttavia essere ancora completata la bonifica. Il rogo si sarebbe sviluppato da un fuoco di pulizia non sufficientemente controllato, e comunque acceso in un periodo non solo particolarmente siccitoso, ma con temperature elevate che hanno reso l’erba facilmente infiammabile. Saranno i carabinieri forestali a fornire alla Procura una relazione in cui saranno messe, nero su bianco, le cause ed eventuali responsabilità.