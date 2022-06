Chiavari: la replica di Silvia Garibaldi a Giovanni Giardini - LevanteNews

Resto sorpresa e dispiaciuta per la tua lettera. Come hai ben ricordato abbiamo sempre lavorato fianco a fianco in consiglio comunale, ognuno con le proprie competenze ed esperienze. È stato un lavoro sinergico che ha dato origine a risultati significativi per la città. La tua preparazione urbanistica è stata fondamentale, ma non puoi negare l’importante contributo da me apportato sotto il profilo strategico, di reperimento documenti e comunicativo.

Mi spiace che tu abbia vissuto come un attacco alla tua persona i miei commenti sull’esito elettorale, voleva essere l’esatto opposto. Il risultato negativo della coalizione di centrodestra non è da imputare sicuramente a te, tanto è vero che la lista più votata è stata quella civica che portava il tuo nome. Questo dato conferma le mie perplessità dell’epoca sul progetto sostenuto da Fratelli d’Italia che ha voluto misurare – forzando la presenza dei simboli – il proprio consenso. Sostenevo, e continuo a farlo, la necessità di una coalizione civica, non arroccata sui simboli e le ideologie, ma aperta alla società chiavarese.

Con grande stima.