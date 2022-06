Chiavari: la biblioteca dell'Economica verso la digitalizzazione - LevanteNews

È intervenuto il presidente della Regione, Giovanni Toti, in occasione dell’illustrazione del progetto di digitalizzazione della biblioteca e del materiale dei musei della Società Economica.

Francesco Bruzzo ha sottolineato l’importanza di porre a disposizione della cittadinanza, degli studiosi, delle istituzioni scolastiche, dell’Università l’ingente patrimonio storico e letterario, naturalmente con gli opportuni filtri. Il primo lotto è già stato completato. Dopo 230 anni di storia, la Società Economica continua ad essere un fattore determinante per la crescita culturale di Chiavari.

Giovanni Toti ha ribadito l’importanza di poter raggiungete dei beni insostituibili, senza muoversi da casa o da scuola. Con questo progetto che supera i 5 milioni di euro, grazie al fondo Pnrr, aumenta la competitività della città; tale competitività è il solo modo che ha l’Italia per poter pagare i debiti che sta contraendo con l’unione Europea. Un pezzo importante della nostra storia sta per essere messo in sicurezza.

Il progetto prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e la costruzione di un ascensore esterno. Ilaria Cavo, assessore regionale all’Istruzione, ha messo l’accento sulla ricchezza eccezionale dell’archivio che potrà essere consultato senza danneggiarlo.

Enrico Castanini, amministratore unico di “Liguria Digitale”, è l’artefice di questo progetto epocale che può contare sulla competenza della bibliotecaria Maria Simonella.